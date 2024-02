Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mediobanca: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Mediobanca grimpe de 4% et surperforme ainsi nettement la tendance à Milan, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 13,1 à 14,1 euros sur le titre de la banque.



Le broker justifie son relèvement de conseil par 'l'accent mis sur l'activité de gestion de patrimoine, le profil de revenus nets d'intérêts défensif et les retours sur capital attractifs avec un rendement d'environ 13% sur 2024-26'.





Valeurs associées MEDIOBANCA MIL +4.14%