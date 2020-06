MEDINCELL va lever 11 millions d'euros minimum

(AOF) - MedinCell, société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe des produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant minimum de 11 millions d'euros dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres. Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.

Les fonds levés viendront renforcer ceux dont dispose déjà la Société et participeront donc au financement de ses activités de R&D, y compris l'élargissement et l'avancée de son portefeuille de traitements.

Ils devraient aussi participer au financement de l'avancement d'autres programmes développés hors partenariats, en particulier ceux pour lesquels la sélection d'une formulation candidate, préalable au passage en développement réglementaire (préclinique / clinique), est attendue en 2020.

Enfin, les fonds participeront au financement des dépenses initiales liées au programme mdc-TTG, qui vise à mettre au point une formulation d'Ivermectine injectable à action prolongée comme traitement préventif pour les personnes non infectées par le Covid-19.

" Nous disposons d'une solide visibilité financière, grâce notamment aux prêts importants que nous venons de recevoir, pour mémoire 10,9 M€ sous forme de PGE et 5,0 M€ de la BEI ", rappelle Jaime Arango, Directeur Financier de MedinCell.

