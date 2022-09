MedinCell ; un financement supplémentaire de 20 millions d’euros auprès de la BEI

(AOF) - MedinCell obtient un financement supplémentaire de 20 millions d’euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). L'accord obtenu de la BEI porte sur un nouveau crédit de 40 millions d'euros. L'accord de crédit prévoit que MedinCell rembourse par anticipation un précédent prêt de 20 millions d'euros signé en 2018 avec la BEI. 30 millions d'euros de facilité de crédit pourraient être tirés au quatrième trimestre 2022, le décaissement des 10 millions d'euros restants soumis à des conditions qui devraient être remplies en 2023.

Chaque tranche du nouveau crédit sera remboursée 5 ans après le tirage.

La signature de la nouvelle facilité de crédit de la BEI devrait intervenir dans quelques semaines après la finalisation de la documentation juridique.

Ce financement de la BEI étend la visibilité financière de MedinCell à minima jusqu'au premier trimestre 2024.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.