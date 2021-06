MEDINCELL : son produit contre le paludisme franchit une étape

(AOF) - MedinCell et les membres du consortium, IRD, IRSS et CIRDES, ont conçu et testé avec succès puis confirmé avec Unitaid la sélection de la formulation candidate. Les activités précliniques réglementaires débutent avec pour objectif un premier essai clinique en 2023. MedinCell et les membres du consortium ont réalisé une preuve de concept in vivo sur des bovins qui a montré l'efficacité anti-moustique sur 3 mois d'une formulation injectable à action prolongée d'ivermectine basée sur BEPO, la technologie propriétaire de MedinCell.

Le produit expérimental mdc-STM vise à réduire la transmission du paludisme, en tuant les moustiques porteurs du paludisme lorsqu'ils piquent les personnes traitées.

Le paludisme reste l'une des principales menaces sanitaires dans le monde, avec plus de 200 millions de personnes infectées chaque années.

