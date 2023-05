Medincell s'envole après l'approbation par la FDA de son produit contre la schizophrénie

(AOF) - MedinCell prend plus de 15,54% à 10,26 euros, dans de forts volumes, après que la biotech et son partenaire Teva ont annoncé l’approbation par la FDA de mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie Bepo de MedinCell. Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis sous le nom Uzedy. MedinCell recevra des royalties sur toutes les ventes et jusqu’à 105 millions de dollars sous forme de milestones commerciaux. Le titre gagne plus de 60% depuis le début de l'année.

" Compte tenu des caractéristiques différenciantes d'Uzedy et des résultats positifs de la phase 3, nous pensons qu'il peut devenir un nouveau traitement de référence pour les patients atteints de schizophrénie ", affirme Christophe Douat, président du directoire de MedinCell. " Cette étape majeure dans l'évolution de MedinCell va profiter à tous les produits de notre portefeuille et accroître notre visibilité " prévoit-il.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.