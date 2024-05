Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: résultats positifs dans la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Teva et Medincell ont annoncé mercredi des résultats positifs pour leur essai clinique de phase 3 consacré à leur traitement expérimental à longue durée d'action contre la schizophrénie.



L'étude, qui visait à mesurer l'efficacité d'une injection sous-cutanée mensuelle à action prolongée d'olanzapine, a atteint son critère d'évaluation principal dans tous les groupes ayant reçu des doses de TV-'749 comparés au groupe placebo.



Le génériqueur israélien et son partenaire français évoquent même des réductions 'remarquables' d'un point de vue clinique et statistiquement significatives au niveau du score total sur l'échelle des symptômes positifs et négatifs (PANSS), un outil d'évaluation largement utilisé pour jauger la sévérité des symptômes de la schizophrénie.



Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune option de traitement de la schizophrénie par l'olanzapine à longue durée d'action sans risque de syndrome de délire/sédation post-injection (PDSS).



A ce titre, le développement de nouvelles options thérapeutiques innovantes à longue durée d'action pourraient mieux répondre aux besoins de ces patients, qui connaissent souvent des épisodes de rechute.



Teva et Medincell précise que d'autres résultats d'efficacité et d'innocuité de l'étude de phase 3 devraient être présentés lors d'une conférence scientifique dans le courant de l'année.



On estime à 3,5 millions le nombre de personnes actuellement diagnostiquées comme souffrant de schizophrénie rien qu'aux Etats-Unis.



Medincell avait annoncé ce matin avoir demandé la suspension de la cotation de ses actions à la Bourse de Paris dans l'attente de la publication d'un communiqué.



La reprise des négociations sur ses titres doit intervenir demain à l'ouverture des marchés.





