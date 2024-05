Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: recul du titre après une étude clinique décevante information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Medincell s'inscrit en forte baisse mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de résultats décevants dans une étude de phase 3 consacrée au traitement de la douleur.



Le titre perd plus de 7% à la mi-journée, essuyant, l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



L'essai évaluant F14, un nouvel anti-inflammatoire non stéroïdien local (AINS) développé par Arthritis Innovation Corporation (AIC), n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, basé sur l'intensité de la douleur sur 14 jours.



Injecté grâce à la technologie BEPO de Medincell, F14 bénéficie d'une libération prolongée administré dans l'articulation au moment d'une arthroplastie totale du genou.



Pour les analystes d'Invest Securities, la série des bonnes nouvelles dont profitait récemment Medincell a pris fin avec ce revers, même s'ils en relativisent la portée.



'Nous estimons que cet échec ne devrait pas constituer un message négatif à retenir, ce programme de phase 3 n'étant pas identifié comme un programme phare de la société', soulignent-ils.



'La collaboration avec Teva constitue selon nous l'essentiel de la valorisation actuelle de Medincell, et le récent accord signé avec AbbVie devrait permettre à la société de construire une franchise forte de son portefeuille dans le domaine de l'inflammation', ajoute la société de Bourse.



'L'échec d'AIC devrait rester 'mineur' au regard du potentiel des autres programmes du pipeline', conclut Invest.



L'action affiche encore un gain de 140% sur les six derniers mois.





