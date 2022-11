Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell: reçoit un prêt de 40 ME de la part de l'Europe information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 12:32









(CercleFinance.com) - La Banque européenne d'investissement (BEI), soutenue par leFonds européen pour les investissements stratégiques(EFSI), a signé une convention de prêt de40 millions d'eurosavec la société pharmaceutique française MedinCell, destinée à soutenir le développement du portefeuille de traitements innovants de l'entreprise.



Ce prêt permettra à MedinCell de poursuivre sa mission de 'relever les grands défis mondiaux en matière desoins de santégrâce à des traitements innovateurs'.



'Nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des citoyens de l'UE en investissant dans l'innovation en matière de soins de santé. Cet investissement, garanti par le plan d'investissement pour l'Europe, en est la preuve et contribue à renforcer la position de l'Europe à la pointe de la recherche et du développement', a commenté PaoloGentiloni, commissaire européen chargé de l'économie.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris +2.09%