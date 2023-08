MedinCell: premiers retours positifs de Teva aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 16:42

(CercleFinance.com) - Le titre MedinCell s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par son partenaire Teva du lancement réussi aux Etats-Unis d'un traitement de la schizophrénie basé sur sa technologie.



Le médicament, approuvé par la FDA en avril, est distribué depuis le mois de mai aux Etats-Unis par Teva sous le nom commercial Uzedy et Teva se dit déjà très satisfaits des retours reçus de la part des professionnels de santé.



'Nous constatons par ailleurs que des hôpitaux demandent à recevoir des échantillons et à faire à des essais gratuits' a déclaré Richard Francis, le PDG du laboratoire israélien.



Teva dit avoir également des discussions fructueuses avec ses payeurs, c'est-à-dire les assureurs publics et privés.



Avec ces retours positifs, le groupe estime avoir déjà pris 40% du marché de la rispéridone à action prolongée, un marché estimé à quatre milliards de dollars.



Pour mémoire, MedinCell est éligible à l'encaissement de paiement d'étape commerciaux pouvant atteindre 105 millions de dollars et de royalties sur les ventes nettes du produit.



Teva et MedinCell collaborent également sur l'olanzapine dans le cadre d'une étude clinique de phase 3 démarrée en janvier 2023, avec l'objectif de proposer une molécule en complément d'Uzedy pour les patients atteints de schizophrénie sévère.



Après avoir bondi de 8% ce matin, le titre MedinCell ralentissait l'allure et ne progressait plus que de 1% à une heure de la clôture de la Bourse de Paris.