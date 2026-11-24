Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
Medincell (Euronext Paris : MEDCL), société biopharmaceutique aux stades clinique et commercial qui développe sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de nombreuses aires thérapeutiques, annonce aujourd’hui sa participation aux conférences Evercore Healthcare et Piper Sandler Healthcare, où la Société sera représentée par Christophe Douat, Directeur général et le Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer