MedinCell : obtient 4 millions d'euros de financements information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - MedinCell annonce avoir obtenir 4 millions d'euros de financements de la part de Bpifrance dans le cadre du Plan France Relance afin de contrin=buer aux travaux de R&D portant sur des technologies à haut potentiel dans le domaine de la santé. Trois millions d'euros ont ainsi été attribués sous forme de prêt pour le développement d'un médicament longue action à base d'ivermectine visant à protéger pendant plusieurs semaines contre la Covid-19 et ses variants (programme mdc-TTG). Le million restant a été attribué sous la forme d'une subvention, issue de l'Appel à projet Résilience du ministère chargé de l'Industrie, qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance, pour son nouveau laboratoire sur le site de Jacou (France).

Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris 0.00%