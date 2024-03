Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MedinCell: nouveau président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - MedinCell annonce la nomination de Philippe Guy au poste de président du conseil de surveillance, poste auquel il 'mettra à profit sa vaste expérience pour supporter le management dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie' de la société.



Stratège expérimenté de l'industrie pharmaceutique, Philippe Guy a dirigé le département Healthcare Practice et siégé au comité exécutif du Boston Consulting Group. Il a conseillé de nombreuses entreprises de santé d'envergure internationale.



Il a aussi participé à la croissance de MedinCell en tant que membre du conseil, président du comité d'audit pendant et après l'introduction en bourse, et promoteur de l'inclusion de pratiques durables au niveau du conseil avec la création du comité ESG.





