Medincell lève 25,1 millions d'euros après l'approbation par la FDA de son produit Uzedy

(AOF) - MedinCell a annoncé le succès de son offre globale pour un montant final de 25,1 millions d'euros auprès d’investisseurs français et internationaux via un placement privé, et aux investisseurs particuliers français via la plateforme PrimaryBid. Cette biotech spécialiste produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques précise que le produit net de l’offre vient renforcer les fonds dont elle dispose pour contribuer au financement des activités précliniques et cliniques pour ses programmes, notamment l’essai clinique de Phase 1 de mdc-GRT.

Il s'agira également de financer les activités précliniques et cliniques de plusieurs produits expérimentaux tels que mdc-TMK et mdc-DPL, des activités de formulation de nouveaux produits, des investissements d'agrandissement et améliorations du laboratoire de Montpellier, enfin de la recherche et du développement de nouvelles technologies.

Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, annonce que " l'équipe est motivée et impatiente de poursuivre le développement de notre portefeuille, dont tous les produits candidats sont basés sur la même technologie que Uzedy, notre premier produit qui vient d'être approuvé par la FDA" le 28 avril dernier ". "Teva, qui commercialise désormais Uzedy aux États-Unis, est un partenaire idéal pour en faire un traitement de référence en schizophrénie", ajoute-t-il.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.