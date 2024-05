Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: le titre grimpe pour sa reprise de cotation information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Medincell s'envole de plus de 13% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce hier du succès de son essai clinique dans le traitement de la schizophrénie.



Avec cette progression, le titre de la société biopharmaceutique signe la deuxième plus forte hausse du marché parisien, ce qui lui permet d'augmenter de 50 millions d'euros sa capitalisation boursière, qui se monte désormais à plus de 482,5 millions d'euros.



La cotation de l'entreprise spécialisée dans les médicaments injectables à action prolongée avait été suspendue hier matin juste avant la publication des résultats de son étude de phase 3, conduite avec l'israélien Teva.



L'étude est venue confirmer le potentiel de sa technologie propriétaire BEPO, qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois à partir d'une seule injection.



L'étude, qui visait à mesurer l'efficacité d'une injection sous-cutanée mensuelle à action prolongée d'olanzapine, un antipsychotique de Teva, a atteint son critère d'évaluation principal dans tous les groupes comparés au groupe placebo.



Le génériqueur israélien et son partenaire français évoquent même des réductions 'remarquables' d'un point de vue clinique et statistiquement significatives au niveau du score total sur l'échelle des symptômes positifs et négatifs (PANSS), un outil d'évaluation largement utilisé pour jauger la sévérité des symptômes de la schizophrénie.



Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune option de traitement de la schizophrénie par l'olanzapine à longue durée d'action sans risque de syndrome de délire/sédation post-injection (PDSS).



A ce titre, le développement de nouvelles options thérapeutiques innovantes à longue durée d'action pourraient mieux répondre aux besoins de ces patients, qui connaissent souvent des épisodes de rechute.



Teva et Medincell précise que d'autres résultats d'efficacité et d'innocuité de l'étude de phase 3 devraient être présentés lors d'une conférence scientifique dans le courant de l'année.



On estime à 3,5 millions le nombre de personnes actuellement diagnostiquées comme souffrant de schizophrénie rien qu'aux Etats-Unis.



Pour mémoire, Medincell avait également officialisé le mois dernier un partenariat stratégique avec le groupe américain AbbVie, représentant un potentiel de 1,9 milliard de dollars.



L'accord de licence porte sur le développement et la commercialisation de jusqu'à six produits dans différents domaines thérapeutiques et indications cibles d'AbbVie, connu pour son médicament-phare contre la polyarthrite rhumatoïde Humira.





