Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell: le titre bondit après une approbation de la FDA information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - MedinCell bondit de 16% mardi à la Bourse de Paris suite à l'approbation par la FDA d'un nouveau traitement pour la schizophrénie basé sur sa technologie propriétaire, marquant une 'nouvelle ère' pour la société biotechnologique.



MedinCell et son partenaire Teva ont annoncé ce matin que l'autorité sanitaire américaine avait autorisé la mise sur le marché du mdc-IRM, le premier produit basé sur la technologie 'Bepo' de MedinCell.



Ce nouveau traitement pour la schizophrénie sera disponible dans les prochaines semaines aux Etats-Unis sous le nom commercial d'Uzedy.



Suite à cette approbation, MedinCell va recevoir des royalties sur toutes les ventes du produit et jusqu'à 105 millions de dollars sous forme de paiements d'étape commerciaux



Dans un communiqué, MedinCell rappelle que deux autres produits issus de sa plateforme propriétaire sont actuellement en phase 3 et plusieurs autres sont en développement



La technologie 'Bepo' permet de contrôler la délivrance d'un médicament à dose thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir d'une simple injection sous-cutanée ou locale.



Christophe Douat, le président du directoire de MedinCell, s'est félicité de ce tournant, qu'il considère comme 'point d'inflexion' pour son entreprise.



'Cette étape majeure dans l'évolution de MedinCell va profiter à tous les produits de notre portefeuille et accroître notre visibilité', a-t-il souligné.



Le titre progresse actuellement de 15,9%, ce qui porte à plus de 61% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris +15.54%