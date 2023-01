Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell: lance une étude de phase 3 sur un antipsychotique information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - MedinCell annonce le démarrage d'une étude de Phase 3, menée aux États-Unis, portant sur le deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell (programme mdc-TJK).



Il s'agira ainsi d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de ce qui pourrait être la première formulation d'olanzapine injectable à action prolongée (LAI) sous-cutanée pour le traitement des patients schizophrènes.



L'intégration des premiers patients est attendue dans les jours à venir.







Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris -2.73%