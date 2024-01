Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MedinCell: la hausse se prolonge, Jefferies à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - L'action MedinCell poursuit sa hausse vendredi matin à la Bourse de Paris, la société biopharmaceutique continuant de profiter d'une note favorable de Jefferies publiée hier.



A 9h15, le spécialiste des médicaments injectables gagne 0,8%, contre une perte de 0,8% au même instant pour le CAC Mid & Small, après avoir bondi de plus de 8% la veille.



Les analystes de Jefferies ont initié la couverture du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 12 euros, faisant apparaître un potentiel d'appréciation de 60% par rapport au cours actuel.



'Nous considérons MedinCell comme l'acteur le mieux positionné dans le domaine des produits injectables à action prolongée grâce à sa technologie d'administration de médicaments de pointe qui devrait lui permettre de surpasser ses concurrents dans des indications où le besoin médical est important et grandissant', souligne le broker américain.



L'initiation de couverture de Jefferies intervient alors que MedinCell a récemment atteint le stade commercial avec la mise sur le marché par Teva la formulation sous-cutanée Uzedy pour le traitement de la schizophrénie.



Après cette première approbation de la part de la FDA, l'agence réglementaire américaine, MedinCell développe en parallèle de nouveaux traitements utilisant sa technologie BEPO, dont deux candidats médicaments actuellement en Phase 3 dont les premiers résultats sont attendus en 2024.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris +0.93%