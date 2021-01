Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell : la cotation sur Euronext Paris reprendra demain Cercle Finance • 07/01/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Le cours de bourse des actions MedinCell sur Euronext Paris a été suspendu à la demande de la Société dès 9h00 ce jour dans l'attente de la publication d'un communiqué. La reprise des négociations sur Euronext Paris interviendra demain à l'ouverture des marchés, fait savoir la société.

