Medincell fera une présentation à la conférence Jefferies Global Healthcare, qui aura lieu du 4 au 6 juin 2024 à New York

Christophe Douat, Président du Directoire, et Richard Malamut, Directeur Médical, présenteront le portefeuille de produits commerciaux et en développement dans le cadre de la conférence Jefferies Global Healthcare, le 6 juin à 19h00 CEST (1:00pm ET) au Mariott Marquis Hotel à New York City.



Les investisseurs pourront accéder à la présentation, en direct ou en replay, en cliquant sur le lien suivant : https://wsw.com/webcast/jeff302/mebgr/1977936



Des réunions one-to-one avec l'équipe de direction peuvent être organisées en contactant directement Medincell : grace.kim@medincell.com



« Notre stratégie américaine lancée l’été dernier porte déjà ses fruits. Des investisseurs américains de premier plan ont bien compris le potentiel de Medincell à court et long termes et s’engagent à nos côtés. Ils sont des partenaires essentiels de l’accélération de notre croissance », déclare Christophe Douat, Président du Directoire de Medincell.





