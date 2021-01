Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell : essai concluant pour un soin de la schizophrénie Cercle Finance • 07/01/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - MedinCell et Teva Pharmaceutical Industries annoncent aujourd'hui les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 conçu pour évaluer l'efficacité d'une suspension injectable sous-cutanée de rispéridone à libération prolongée comme traitement des patients atteints de schizophrénie. L'étude a montré que les patients traités avec l'injection sous-cutanée expérimentale de rispéridone (un groupe recevant une injection une fois par mois, l'autre une fois tous les deux mois) ont atteint le critère d'évaluation principal, à savoir un délai statistiquement significatif avant la rechute par rapport aux patients traités par placebo. Le risque de rechute diminue ainsi de 62,5% (groupe de l'injection bimestrielle) à 80% (injection mensuelle) par rapport au placebo.

