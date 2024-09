Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: entrée préclinique d'un programme avec AbbVie information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre de la société biopharmaceutique Medincell s'inscrit en hausse mercredi à Bourse de Paris suite à l'annonce de l'entrée en stade pré-clinique d'un premier programme mené avec laboratoire pharmaceutique américain AbbVie.



Aux termes de cet accord de collaboration, les deux partenaires prévoient de lancer des travaux précliniques en vue de soutenir l'avancée d'un premier candidat médicament injectable à action prolongée vers la phase de développement clinique.



Cette annonce intervient alors que Medincell a fait le point, hier soir, sur les avancées de son portefeuille de produits et son pipeline de recherche et développement (R&D).



Pour les analystes de TP ICAP Midcap, qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 21 euros sur le titre, cette étape - qui survient 'après seulement quelques mois de formulation' - devrait 'participer à alimenter le pipeline de produits du groupe et ainsi les revenus à venir'.



En avril dernier, Medincell avait annoncé la signature avec AbbVie d'un accord visant à codévelopper et à commercialiser jusqu'à six produits utilisant sa plateforme de formulation injectable à action prolongée.



Selon les termes de l'accord, Medincell a reçu un paiement initial de 35 millions de dollars et pourrait encaisser jusqu'à 1,9 milliard de dollars en paiements d'étapes et de commercialisation sans compter les éventuelles 'royalties' susceptibles d'être perçues sur les futures ventes nettes.



Suite à cette annonce, l'action Medicell progressait de presque 2% mercredi à la Bourse de Paris.





