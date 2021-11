MedinCell en hausse après des données encourageantes

(AOF) - MedinCell gagne 3,6% à 9,8 euros soutenu par une bonne nouvelle. Les données de phase 3 de mdc-IRM, premier traitement utilisant la technologie du groupe, montrent des améliorations significatives pour les patients atteints de schizophrénie. La biotech précise : prolongement du délai avant rechute imminente; diminution du risque de rechute; augmentation des chances de stabilité clinique.

Développé en collaboration avec Teva, mdc-IRM, une suspension injectable de rispéridone pour le traitement des patients atteints de schizophrénie, est le produit en développement le plus avancé utilisant la technologie BEPO de MedinCell.

La demande de mise sur le marché, en cours d'examen par la FDA, pourrait conduire à la commercialisation de mdc-IRM dès 2022 par Teva aux États-Unis, sous réserve de conclusions favorables.

MedinCell est éligible au versement de "milestones" liés au passage de futures étapes de développement et de commercialisation (122 millions de dollars) et au paiement de royalties sur les ventes nettes.

" Les données de l'étude pivot dévoilées par notre partenaire soutiennent le fort potentiel de mdc-IRM pour prévenir le risque de rechute et stabiliser les symptômes cliniques, deux objectifs essentiels de la prise en charge de cette maladie très handicapante ", déclare Christophe Douat, président du directoire de MedinCell.

" Ces résultats confirment le potentiel de notre technologie pour accélérer l'adoption des traitements injectables à longue durée d'action qui pourraient être proposés, par exemple, dès le premier épisode psychotique ou au premier stade de la maladie pour mdc-IRM. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.