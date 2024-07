Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: des avancées R&D bientôt présentées en congrès information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Medincell progresse de presque 4% mardi à la Bourse de Paris après avoir fait part de son intention de présenter ses avancées R&D en matière de technologies injectables à l'occasion d'un prochain congrès.



La société biopharmaceutique prévoit de dévoiler ses innovations à l'occasion de la conférence CRS 2024, qui se tiendra du 8 au 12 juillet à Bologne (Italie).



L'entreprise compte en particulier lever le voile sur 'BEPO Star', son nouveau procédé visant à améliorer l'administration contrôlée d'un plus grand nombre de médicaments et à élargir son application vers de nouveaux domaines thérapeutiques.



Plus généralement, la société explique vouloir offrir des options thérapeutiques de pointe dans des domaines où elle est à même de faire la différence comme la psychiatrie, l'oncologie, l'obésité ou la gestion de la douleur.



'Participer à la conférence CRS est pour nous l'occasion de présenter certaines de nos récentes réalisations et démontre notre engagement à établir des partenariats solides avec le monde académique et les entreprises pharmaceutiques', a expliqué le directeur de sa R&D, Adolfo Lopez-Noriega.



Organisée par la Controlled Release Society, la conférence annuelle de la CRS est une conférence consacrée à la science et à la technologie de la libération contrôlée.



L'action Medincell affiche des gains de plus de 100% depuis le début de l'année.





Valeurs associées MEDINCELL 14,78 EUR Euronext Paris +4,67%