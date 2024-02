Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MedinCell: départ du président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique MedinCell annonce le départ d'Anh Nguyen, l'un de ses fondateurs, ce 15 février. Président du conseil de surveillance depuis 2013, il a atteint la limite d'âge statutaire cette année.



Le conseil de surveillance a entamé le processus de recherche d'un nouveau président. Sabri Markabi, jusqu'à présent vice-président, a été nommé président par intérim. A ce titre, il coordonnera la poursuite des activités et des objectifs existants du conseil.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris -0.45%