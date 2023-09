Medincell: départ du directeur financier Jaime Arango

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Diplômé de l'EM Lyon, Stéphane Postic a plus de 25 ans d'expérience en finance, dont 20 ans dans l'accompagnement de sociétés de biotechnologie, parmi lesquelles Genfit, Da Volterra, ou encore Egle Therapeutics. Il en a assuré la direction financière, a participé à des opérations de financement, d'introduction en bourse et a notamment interagi avec la Banque Européenne d'Investissement.

(AOF) - MedinCell annonce que son Directeur Financier depuis 2017 et membre du Directoire, Jaime Arango, quittera la société le 27 septembre prochain pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles. Il sera remplacé par Stéphane Postic pendant une période de transition. La société profitera de cette période pour adapter ces fonctions aux nouveaux enjeux de MedinCell. « MedinCell est entré dans une nouvelle ère qui va nécessiter de renforcer les fonctions financières et capital markets pour les adapter à la prochaine étape de notre croissance », déclare le président Christophe Douat.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.