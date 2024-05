Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: cotation suspendue dans l'attente d'un communiqué information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Medincell a annoncé mercredi avoir demandé la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris dans l'attente de la publication d'un communiqué.



Cette décision intervient alors que son cours de Bourse s'est envolé de plus de 106% depuis le début de l'année, une flambée due au succès rencontré par ses produits injectables à longue durée d'action.



Après la réussite de sa collaboration avec le génériqueur israélien Teva, Medincell a officialisé le mois dernier un partenariat stratégique avec le groupe américain AbbVie, représentant un potentiel de 1,9 milliard de dollars.



L'accord de licence porte sur le développement et la commercialisation de jusqu'à six produits dans différents domaines thérapeutiques et indications cibles d'AbbVie, connu pour son médicament-phare contre la polyarthrite rhumatoïde Humira.



Medincell précise que la reprise des négociations sur ses titres interviendra demain à l'ouverture de la Bourse de Paris.





