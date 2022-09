Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MedinCell: bien orienté après un accord de licence information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - MedinCell bondit de 10% après la signature d'un accord de licence avec le Medicines Patent Pool (MPP), organisation de santé publique soutenue par les Nations Unies dont la mission est d'améliorer l'accès à des médicaments essentiels dans les pays pauvres.



L'accord porte sur une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d'action de trois mois, utilisant la technologie BEPO de MedinCell, contre la transmission du paludisme. Il vise à garantir que le produit sera largement distribué s'il s'avère efficace et sûr.



Toujours endémique dans 91 pays représentant la moitié de la population mondiale, le paludisme a entraîné 627.000 décès en 2020. Les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables, représentant 80% des décès.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris +9.29%