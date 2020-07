Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medicrea : reprise de cotation ce vendredi Cercle Finance • 17/07/2020 à 07:05









(CercleFinance.com) - Medicrea annonce que la cotation de son titre reprendra le 17 juillet, après une brève suspension liée à la publication d'un communiqué annonçant le projet amical d'offre publique de Medtronic sur les actions de la société de technologies chirurgicales. Pour rappel, Medtronic et Medicrea ont signé un accord pour l'acquisition de Medicrea par Medtronic, via une offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire, qui se fera au prix de sept euros par action. Il est envisagé que l'offre soit déposée auprès de l'AMF en septembre. Sous réserve des différentes autorisations réglementaires et des autres conditions suspensives usuelles, la réalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'année 2020.

Valeurs associées MEDICREA INTERN. Euronext Paris 0.00%