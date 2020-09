Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medicrea : projet d'OPA déposé auprès de l'AMF Cercle Finance • 14/09/2020 à 17:23









(CercleFinance.com) - Bank of America Merrill Lynch International et Société Générale, agissant pour le compte de Covidien Group, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'OPA visant les actions Medicrea International, projet d'offre qui a été annoncé le 15 juillet. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises ou susceptibles d'être émises, non détenues par lui et n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de non apport, soit un maximum de 21.548.633 actions au prix de sept euros par action. L'offre sera caduque s'il ne détient pas, seul ou de concert, à sa clôture, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. Il se réserve la possibilité de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

Valeurs associées MEDICREA INTERN. Euronext Paris +0.58%