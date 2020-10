Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : Sycomore AM passe sous les 10% Cercle Finance • 12/10/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 octobre, les seuils de 15% et 10% du capital et des droits de vote de Mediawan et détenir 5,15% du capital et des droits de vote. La société de gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuils résulte d'un apport d'actions Mediawan dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les titres de la société de contenus audiovisuels.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris 0.00%