Mediawan : succès de la réouverture de l'OPA

(CercleFinance.com) - Mediawan Alliance (BidCo Breteuil), consortium formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF, Bpifrance et KKR, annonce détenir 29.310.798 actions (91,16% du capital) et 18.729.455 BSAR (84,89% des BSAR) de Mediawan, à l'issue de la réouverture de son OPA. Pour rappel, l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) de Mediawan a été réouverte du 9 au 22 octobre. Mediawan Alliance a l'intention de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris +9.32%