MEDIAWAN s'associe à Bron pour la production de contenus

(AOF) - Mediawan s'est associé au canadien Bron Studios pour produire et distribuer la nouvelle série "That Dirty Black Bag", développée par l'italien Palomar. La société de production audiovisuelle française distribuera la série en France et en Italie, tandis que les autres territoires (notamment les Etats-Unis) seront co-gérés avec Bron. C'est la deuxième collaboration entre les deux studios.

"That Dirty Black Bag" est une nouvelle série internationale en langue anglaise, comprenant 8 épisodes et 3 saisons. Le début du tournage devrait débuter en mai 2020 après l'officialisation du casting.

De plus, Mai Juin Productions, filiale de Mediawan, a annoncé le développement d'une nouvelle série de 10 épisodes de 26 minutes en anglais appelée "Big Five".