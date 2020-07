Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : projet d'OPA déposé auprès de l'AMF Cercle Finance • 06/07/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Société Générale, agissant pour le compte de la SAS BidCo Breteuil, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) de Mediawan, projet d'offre annoncé le 22 juin. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir les 34.107.200 actions émises ou susceptibles d'être émises, au prix de 12 euros par action, ainsi que les 21.480.108 BSAR émis, au prix de 0,65 euro par BSAR, non détenus par lui ou un membre de son concert. Il se réserve la possibilité de demander, dans un délai de 10 jours à compter du résultat de l'offre ou dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre réouverte, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris 0.00%