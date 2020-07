MEDIAWAN : ouverture de l'OPA le 30 juillet

(AOF) - Mediawan a annoncé l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, suite à la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relative à l'Offre obtenue le 28 juillet 2020. Ainsi, à compter du 30 juillet 2020, les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan pourront apporter leurs titres Mediawan à l'offre.

L'offre sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'offre) et de 58,1% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

Le prix de 0,65 euro par BSAR représente une prime de 180,2% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'Offre) et de 311,9% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

La date de clôture et le calendrier de l'offre seront publiés par l'AMF dès l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence française, allemande et autrichienne, étant précisé qu'il est prévu à ce stade que la dernière autorisation soit obtenue d'ici le 21 septembre 2020.

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.