Mediawan : nouvelle DG en charge des opérations

(CercleFinance.com) - Mediawan annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec l'arrivée de Delphine Cazaux au poste de directrice générale en charge des opérations, membre du directoire, nomination qui prendra effet à partir du 27 janvier 2020. Directrice générale du Groupe Endemol France puis d'EndemolShine France depuis sept ans, Delphine Cazaux assurait notamment la gestion opérationnelle du groupe, la direction des productions et les business affairs.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris -1.49%