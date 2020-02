Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : nomination d'une directrice de la communication Cercle Finance • 21/02/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Mediawan annonce l'arrivée de Victoire Grux au poste de directrice de la communication, consolidant ainsi l'équipe dirigeante du groupe audiovisuel. Elle était depuis juillet 2016 directrice de la communication de la banque d'affaires Lazard en France. Victoire Grux accompagnera le développement de la marque Mediawan et de ses contenus en France et à l'international. Elle coordonnera également l'ensemble des activités de communication et contribuera au déploiement de la stratégie du groupe.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris 0.00%