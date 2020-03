MEDIAWAN maintient des objectifs de croissance organique moyenne à moyen terme

(AOF) - Mediawan a publié un Ebitda 2019 de 53,2 millions d'euros contre 49,1 millions lors de l'exercice précédent. La marge Ebitda ressort en baisse de 330 points de base à 15,7%. Le résultat opérationnel est en hausse à 6,7 millions contre 3,6 millions l'an passé. Le résultat net (part du groupe) du spécialiste de la production et de la distribution de contenus audiovisuels est de 0,5 million, contre 5 millions en 2018. Le groupe précise qu'il maintient ses objectifs de moyen terme d'une croissance organique supérieure à 10% en moyenne malgré le contexte actuel.

Le chiffre d'affaire 2019 est de 338 millions d'euros, soit une croissance organique de 13,9%, après 13% en 2018.

La dette nette de la société est de 142,2 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 120,9 millions fin 2018. La hausse de l'endettement sur la période s'explique principalement par l'acquisition de Palomar ainsi que de plusieurs autres sociétés de production et par des dépenses liées au déménagement du groupe dans de nouveaux locaux, nets des augmentations de capital, pour un montant de plus de 36 millions d'euros.

" En 2019, Mediawan a poursuivi sa trajectoire de croissance, portée notamment par la qualité des contenus produits par nos 24 labels, que l'on diffuse sur des territoires de plus en plus vastes. Alors que la demande de contenus européens premium n'a jamais été aussi forte, Mediawan a su construire un modèle unique et solide, s'appuyant sur toute la chaîne de valeur de la création audiovisuelle allant de la production de fiction, de cinéma, de documentaire et d'animation, à la distribution et la diffusion de chaînes et services digitaux, qui démontre toute sa pertinence dans le contexte actuel " a déclaré Pierre-Antoine Capton, son président du directoire.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.