MEDIAWAN : les fondateurs lancent une offre publique

(AOF) - Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan vont créer une société française dédiée, Mediawan Alliance, contrôlée par eux et avec le soutien d'autres partenaires financiers (dont MACSF et KKR), en vue de construire un leader de la création et distribution de contenus audiovisuels. Mediawan Alliance, lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par bon de souscription d'action rachetable.

Le succès de l'offre publique leur donnerait le contrôle sur Mediawan et ancrerait son actionnariat français.

Mediawan Alliance, détiendrait également une participation minoritaire dans Leonine, l'un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus, apportée par KKR.

Parallèlement, Mediawan Alliance est entrée en négociations exclusives pour l'acquisition des activités audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton, après la remise d'une offre ferme soumise à certaines conditions suspensives.

La création de Mediawan Alliance, basée à Paris, permettra de nombreuses coproductions entre ces deux groupes indépendants de premier plan de production et de distribution en France et en Allemagne.

Ils disposent tous deux d'expertises reconnues en production de contenus dans tous les genres et tous les formats. Les deux sociétés bénéficient de relations de longue date avec les acteurs locaux de toute la chaîne de valeur (diffuseurs, cinémas, plateformes, etc.).

Mediawan Alliance serait également bien positionnée pour saisir des opportunités dans le secteur en Europe, avec le soutien de ses actionnaires (dont MACSF et KKR). Elle sera dirigée par Pierre-Antoine Capton (président du directoire de Mediawan) en tant que président, et Fred Kogel (CEO de Leonine) en tant que directeur général.

En parallèle, Mediawan annonce deux opérations distinctes.

D'une part la remise d'une offre ferme et l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus audiovisuels en Europe et en Afrique.

D'autre part l'acquisition d'une participation majoritaire dans Good Mood, producteur indépendant de contenus audiovisuels basés en Espagne.

