Mediawan : le titre s'envole, un broker reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Mediawan avance ce matin de +40%, porté de potentielles acquisitions qui ont incité l'analyste Oddo BHF à confirmer sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, appréciant 'une accélération du développement'. 'Le poids du groupe sur le marché français sera donc fortement renforcé, ce qui pourrait avoir des impacts sur les diffuseurs TV. Nous manquons pour le moment de détails industriels/financiers sur cette nouvelle situation, mais il pourrait s'agir d'un point important à suivre ces prochains mois', relève le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 11 euros, pour un potentiel de +30%.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris +41.40%