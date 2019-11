Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : le CA sur 9 mois en hausse de +39,4% Cercle Finance • 13/11/2019 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Mediawan annonce ce soir un chiffre d'affaires sur 9 mois de 240,7 millions d'euros, en hausse de +39,4% par rapport à la même période en 2018. A périmètre constant, la croissance s'affiche à +20,7% sur cette période. 'Le T3 2019 connait un effet classique de saisonnalité, et enregistre un chiffre d'affaires de 52,0 ME (équivalent au T3 2018), principalement porté par Thematics et Originals', précise le groupe. 'Notre visibilité sur le T4 2019, tant sur les livraisons de programmes que sur les ventes de distribution sécurisées, nous permet de confirmer nos perspectives annuelles de revenus et de résultat', indique Mediawan s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris -2.80%