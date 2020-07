Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : l'offre publique démarre le 30 juillet Cercle Finance • 29/07/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) de Mediawan, déposée par Société Générale pour le compte de la société BidCo Breteuil, sera ouverte le jeudi 30 juillet 2020. Sa date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation des autorités de la concurrence française, allemande et autrichienne sur cette opération, l'initiateur se réservant le droit de renoncer à chacune de ces conditions.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris +0.17%