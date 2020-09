Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : feu vert de l'AC à l'offre publique Cercle Finance • 22/09/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - BidCo Breteuil annonce avoir obtenu lundi l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour la réalisation de l'offre publique sur les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF ainsi que pour l'acquisition du Groupe Troisième Œil. Le projet d'acquisition de Groupe Troisième Œil a par ailleurs fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. L'AMF annoncera le calendrier de clôture de l'offre publique sur les titres du groupe de contenus audiovisuels.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris +0.17%