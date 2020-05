MEDIAWAN anticipe des décalages significatifs de livraisons de 2020 à 2021

(AOF) - Mediawan a publié un chiffre d'affaires impacté par la pandémie de Covid-19 en recul de 5% au premier trimestre 2020 à 72,6 millions d'euros. Le spécialiste de la production et de la distribution de contenus audiovisuels précise que l'effet de l'épidémie s'est essentiellement par une baisse des revenus publicitaires trimestriels. Le groupe ajoute qu'il anticipe un impact important sur le reste de l'année 2020 et s'attend à des décalages significatifs de livraisons de 2020 à 2021.

" Ces dernières semaines nous ont permis de constater à quel point le modèle de Mediawan, focalisé sur les contenus premium et s'appuyant sur toute la chaîne de valeur audiovisuelle de la production à la distribution et à la diffusion, est robuste et pertinent. Dans un contexte où la demande de programmes de qualité, la durée d'écoute à la télévision et le nombre d'abonnés aux plateformes ont explosé, nous avons prouvé notre capacité à produire des programmes phares et répondre à la demande croissante du marché international " a déclaré Pierre-Antoine Capton, son président du directoire.

