Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan : Amundi dépasse les 10% Cercle Finance • 06/03/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Amundi, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 février, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Mediawan et détenir 10,002% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché. Le déclarant précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Mediawan ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

Valeurs associées MEDIAWAN Euronext Paris -2.28%