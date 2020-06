Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediawan acquiert Lagardère Studios et s'étend en Europe Reuters • 22/06/2020 à 10:42









par Sudip Kar-Gupta PARIS, 22 juin (Reuters) - Le groupe français Mediawan MDW.PA a annoncé lundi plusieurs opérations, dont l'acquisition de Lagardère Studios et la création d'une nouvelle holding, afin de devenir un des leaders européens de la production de contenus audiovisuels. La société d'investissement dans les médias et les contenus fondée fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse compte mettre sur la table 100 millions d'euros pour racheter la filiale du groupe Lagardère LAGA.PA , qui a décidé de céder ses actifs jugés non essentiels. "Lagardère franchit une nouvelle étape décisive dans son recentrage stratégique grâce à la cession de Lagardère Studios à Mediawan", écrit le groupe dans un communiqué, disant avoir reçu une offre de Mediawan portant sur l'intégralité du capital de Lagardère Studios. Antoine Capton, le fondateur de la société de médias Troisième Oeil Productions, Xavier Niel, le fondateur du groupe de télécommunications Iliad ILD.PA , et le financier Matthieu Pigasse entendent avec leur nouvelle holding, baptisée Mediawan Alliance, rivaliser avec Netflix NFLX.O et d'autres plates-formes vidéos dans la production de contenus. Dans le cadre de ce projet, Mediawan Alliance lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non détenus au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par bon de souscription, précise le groupe dans un communiqué. Cette offre représente une prime de 42,3% par rapport au cours de clôture de Mediawan du 19 juin. Mediawan Alliance, soutenu par le fonds KKR KKR.N , va par ailleurs prendre une participation majoritaire dans le groupe audiovisuel espagnol Good Mood et une part minoritaire dans Leonine, l'un des premiers groupes audiovisuels allemands. (Version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -1.47% MEDIAWAN Euronext Paris +41.40% LAGARDERE Euronext Paris +0.73% KKR & CO NYSE +0.19% NETFLIX NASDAQ +0.86%