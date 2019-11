Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset : Vivendi pourrait vendre 20% du capital Cercle Finance • 22/11/2019 à 09:29









(CercleFinance.com) - Le groupe de Vincent Bolloré pourrait vendre 20% de Mediaset au prix de 3,25 euros par action selon Bloomberg. ' Vivendi serait donc prêt à prendre ses pertes, mais le prix offert par le groupe italien serait plutôt de 3 euros comme l'indiquait hier la presse transalpine ' indique Aurel BGC. ' Vivendi détient 20% du capital via un trust indépendant depuis une décision de justice. Il détient le solde de sa participation, soit 8,8% du capital, en direct ' rajoute Aurel BGC. Rappelons que Mediaset a annoncé une nette amélioration de son bénéfice au titre des neuf premiers mois de l'année. Le bénéfice net a presque quadruplé à 101,9 millions d'euros et le profit opérationnel a enregistré une croissance de 64,7% à 188,6 millions. Le groupe a réaffirmé ses objectifs annuels d'une amélioration de son bénéfice net et de son profit opérationnel.

Valeurs associées MEDIASET MIL +2.54%