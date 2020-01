Mediaset s'oppose à ce que Vivendi vote lors de son AG extraordinaire

MILAN, 10 janvier (Reuters) - Mediaset MS.MI a annoncé que l'entité détenant l'essentiel de la participation de Vivendi VIV.PA dans le groupe de diffusion italien ne serait pas autorisé à voter lors de l'assemblée générale des actionnaire extraordinaire organisée ce vendredi. Cette AG a été convoquée afin de faire approuver une modification de la gouvernance de Mediaset et de faciliter ses projets de développement européens au centre du conflit entre le groupe italien et Vivendi. Le projet vise à créer un champion européen des médias via une holding baptisée MediaForEurope (MFE). Le groupe italien, contrôlé par la famille de Silvio Berlusconi, souhaite utiliser MFE pour bâtir des alliances avec d'autres diffuseurs européens, comme l'allemand ProSiebenSat.1, l'objectif étant d'être mieux à même de résister à la concurrence des nouveaux géants de la vidéo en ligne comme Netflix. Vivendi, qui vaut dix fois plus que Mediaset, s'oppose à ce projet de quatre milliards d'euros, d'autant que la gouvernance de MFE telle que Mediaset l'envisage serait à ses yeux défavorable aux actionnaires minoritaires. Jeudi, la justice italienne a rejeté un recours formulé par Vivendi afin de faire annuler le gel des deux tiers de sa participation dans Mediaset. (Elvira Pollina, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)