Mediaset refuse que la fiducie de Vivendi vote lors de son AG

PARIS, 26 juin (Reuters) - Le groupe italien de médias Mediaset MS.MI a déclaré vendredi qu'il ne permettrait pas à la fiducie détenant la majeure partie de la participation du groupe français Vivendi VIV.PA à son capital de voter lors de son assemblée générale annuelle. Vivendi et Mediaset s'affrontent depuis que le conglomérat français a abandonné en 2016 un accord pour acheter la division de télévision à péage de Mediaset. Vivendi, dirigé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, a ensuite pris une participation de 29% dans Mediaset, ce que le groupe italien considère comme une approche hostile. Les deux tiers de la participation de Vivendi dans Mediaset sont détenus par le biais d'une fiducie appelée Simon Fiduciaria. Celle-ci a été mise en place après une décision de l'autorité italienne de surveillance des télécommunications concernant la présence excessive de Vivendi dans les secteurs des médias et des télécommunications du pays. Le groupe français détient également une participation de 24% dans l'opérateur de télécommunications Telecom Italia TLIT.MI . La querelle de longue date entre Mediaset et Vivendi s'est aggravée l'an dernier lorsque Mediaset, contrôlé par la famille Berlusconi, a lancé un projet de fusion de ses divisions italiennes et espagnoles sous une holding néerlandaise afin de développer des alliances avec d'autres groupes de médias en Europe. Vivendi, qui s'oppose au projet, a lancé des recours devant plusieurs tribunaux en Europe. Le groupe français craint que cette nouvelle structure ne renforce l'emprise des Berlusconi sur Mediaset. (Elvira Pollina, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées MEDIASET MIL +0.70% TELECOM ITALIA MIL -1.17% VIVENDI Euronext Paris +1.43%