Mediaset : monte au capital de ProSiebenSat.1

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Mediaset a déclaré avoir pris une participation supplémentaire de 4,1% dans ProSiebenSat.1, détenant désormais 24,9% de la plus grande société de télévision d'Allemagne. Pour mémoire, Mediaset et ProSiebenSat.1 sont partenaires depuis plusieurs années, collaborant pour répondre aux évolutions du paysage vidéo numérique et à l'essor de Netflix notamment. Cette décision intervient alors que ProSiebenSat.1 a retiré plus tôt cette semaine ses perspectives pour 2020, ainsi que son dividende pour 2019, affirmant que les premiers effets de la crise COVID-19 sont désormais devenus 'visibles'. L'EBITDA ajusté de ProSieben est tombé à 157 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, contre 190 millions d'euros il y a un an, avec un chiffre d'affaires stable à 926 millions d'euros.

Valeurs associées MEDIASET MIL +1.17%