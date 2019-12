Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset : les conciliations avec Vivendi ont échoué Cercle Finance • 02/12/2019 à 11:09









(CercleFinance.com) - L'Italien Mediaset a déclaré vendredi que, malgré des efforts importants, les tentatives de conciliation avec Vivendi, promues par le tribunal de Milan, avaient échoué. En septembre, Vivendi avait déclaré qu'il utiliserait tous les recours juridiques à sa disposition dans toutes les juridictions concernées pour contester la structure proposée 'Media For Europe', prévoyant la fusion transfrontalière de Mediaset et Mediaset Espana au sein d'une nouvelle société de portefeuille de droit néerlandais. Pour mémoire, Vivendi détient 28,8% du capital de Mediaset.

